تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن الكبدة بالطماطم

المقادير

- كبدة الدجاج : 1 كيلو

- البصل : 2 حبة (كبير الحجم / مفروم)

- عصير الليمون : نصف كوب

- معجون الطماطم : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ربع كوب

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة الطريقة: قطعي الكبدة قطع متوسطة واغلسيها وجففيها بورق المطبخ ثم انقعيها بعصير الليمون لمدة نصف ساعة.

ضعي الكبدة في صينية الفرن أو طاجن ووزعي معجون الطماطم وزيت الزيتون والبصل.

تبلي بالملح والفلفل وحركي المزيج.

أدخلي الصينية لمدة 40 دقيقة وقدميها ساخنة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة تحضير شوربة الطماطم بالدجاج والفاصوليا البيضاء تعرفي علي طريقة تحضير شوربة الطماطم بالجمبري والكريمة

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