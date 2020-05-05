تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المنسف الأردني

المقادير

- لبن جميد : رأس

- ماء ساخن : حسب الحاجة (لنقع رأس لبن الجميد)

- الزيت النباتي : نصف كوب

- لحم الخروف : 2 كيلو

- البصل : 1 حبة (مقشر ومقطع)

- هيل : ملعقة كبيرة (حبّ صحيح)

- ملح : ملعقة كبيرة

- الماء : حسب الحاجة (لسلق اللحم)

- السمن البلدي : 3 ملاعق كبيرة

- الأرز قصير الحبة : 1 كيلو (مغسول ومصفى)

- ملح : 2 ملعقة كبيرة (للأرز)

- ماء ساخن : 4 اكواب (للأرز)

- لبن زبادي : 1 كيلو

- النشاء : 3 ملاعق كبيرة

- مرق اللحم : 2 كوب

- خبز شراك : حسب الحاجة

- لوز : حسب الرغبة (مقلي / للتزيين)

الطريقة:

اكسري رأس الجميد لقطع صغيرة، ضعيه في وعاء وأضيفي عليه الماء، غطيه بالنايلون واتركيه جانباً.

ضعي الزيت النباتي في قدر على النار، أضيفي لحم الخروف، والبصل، والهيل، والملح وصبي الماء على اللحم حتى يغمره واتركيه حتى يسلق وينضج.

ذوبي السمن البلدي في قدر على النار، أضيفي الأرز، والملح، وصبي الماء الساخن وغطي القدر واتركي الأرز حتى ينضج.

اهرسي رأس لبن الجميد باليد مع ماء النقع حتى يذوب قليلاً.

ضعي اللبن الزبادي بقدر على النار، ثم أضيفي لبن الجميد المهروس، وأضيفي النشا وحركي باستخدام مضرب الشبك اليدوي حتى يغلي المزيج.

أضيفي قطع اللحم المسلوق على اللبن، وأضيفي مرق اللحم.

افردي خبز الشراك في صينية تقديم، وشرّبي الخبز بالقليل من لبن الجميد.

وزعي الأرز فوق الخبز، ثم أضيفي قطع اللحم.

زيني باللوز المقلي، وقدميه ساخناً بجانب لبن الجميد الساخن.

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