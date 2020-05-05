تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الشعيريّة باللحم والمكسّرات

المقادير

- للشعيرية :

الزبدة : ملعقة كبيرة

شعيرية : 2 كوب

- للتقديم :

الزبدة : ملعقة كبيرة

زبيب : 3 اكواب

الجزر : 1 حبة (كبير الحجم / مبشور ومسلوق)

مكسرات : حسب الرغبة (مشكلة ومحمصة)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- لحم البقر : نصف كيلو (مُقطع إلى مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الجزر : 1 حبة (مُقطّع إلى مكعّبات كبيرة)

- هيل : 4 حبات (صحيح)

- القرنفل : 4 حبات (كامل)

- القرفة : عود

- الماء : 4 اكواب

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الطريقة:

للحم: يُسخّن الزيت في قدر، فتُضاف قطع اللحم، التي تُطهى على حرارة متوسّطة، حتى يتغيّر لون اللحم إلى الذهبي. عندئذ، يُضاف البصل والجزر والملح والبهارات والتوابل، فيُضبّ الماء الساخن. تُغطّى القدر، وتترك على حراة متوسّطة لساعة أو حتى يُنضج اللحم تمامًا. يُصفّى اللحم من المرق والتوابل الصحيحة (مع الاحتفاظ بالمرق).

للشعيريّة: تُسخّن الزبدة في قدر أخرى على النار، فتُضاف الشعيريّة، مع التقليب حتّى تكتسب اللون الذهبي. يُصبّ كوبان من مرق اللحم الساخن فوق الشعيريّة. يُدع الخليط حتّى يغلي، على نار متوسّطة، وذلك لثلاث دقائق. ثمّ، تخفّف الحرارة، وتُطهى المكوّنات لعشر دقائق.

تُسخّن الزبدة في مقلاة صغيرة، فيُضاف بشر الجزر والزبيب، مع التقليب على حرارة متوسّطة لخمس دقائق. ثمّ، ترفع المكوّنات عن النار، وتترك جانبًا.

يٌرفع الغطاء عن قدر اللحم، فيُضاف الزبيب والجزر، لتغطّى القدر وتترك على النار لثلاث دقائق. يُقدّم الطبق مع المكسّرات.

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