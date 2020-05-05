تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كباب الميرو السعودي

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- لحم مفروم : 500 غراماً
- دقيق : 2 ملعقة كبيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- القرفة : نصف ملعقة صغيرة
- كزبرة يابسة : نصف ملعقة صغيرة
- البيض : 1 حبة (كبير الحجم)
- الثوم : فصّان (مهروس)
- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة
الطريقة:
يُضاف اللحم إلى وعاء كبير، مع الثوم والملح والفلفل والقرفة والكزبرة الجافّة والثوم. تُخلط المكوّنات جيّدًا. ثمّ، يُضاف الدقيق إلى خليط اللحم، مع الخلط جيّدًا. يُشكّل الخليط على هيئة كرات صغيرة الحجم.
يُضاف الزيت النباتي إلى مقلاة، على النار، وحين يسخن الزيت، تُضاف كرات اللحم، وتقلى لأربع دقائق من كلّ جانب منها، أو حتّى تنضج تمامًا. يُقدّم الطبق، مع الأرز.
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