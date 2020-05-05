تعرفي على طريقة إعداد وتحضير يخنة الخضراوات باللحم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لحم راس عصفور : 500 غراماً

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- الماء : 3 أكواب ونصف

- طماطم : علبة (مهروسة)

- ملح : ملعقتان صغيرتان

- ورق غار : 1 ورقة

- الأعشاب الإيطالية : ملعقتان صغيرتان

- الجزر : 5 حبات (مقطع مكعبات صغيرة)

- البطاطس : 5 حبات (مقطعة مكعبات صغيرة)

- الكرفس : 4 أعواد (مفروم)

- طحين : 3 ملاعق كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان الطريقة: 1. سخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة و قلبي اللحم حتى يصبح لونه بني. 2. أضيفي البصل المفروم وقلبي وأضيفي الملح. 3. أضيفي 3 كوب من الماء والطماطم المهروسة وورقة الغار والأعشاب الإيطالية المجففة واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه حتى ينضج اللحم. 4. أضيفي لقدر اللحم البطاطس والجزر والكرفس واتركي المزيج لمدة 45 دقيقة إضافية حتى تنضج الخضار. Advertisements 5. اخلطي الطحين في نصف كوب من الماء حتى يذوب وأضيفي المزيج لقدر اللحم والخضار و اتركيه ليغلي و يصبح الصوص كثيفا. 6. اسكبي الخليط في طبق التقديم وقدميه ساخنا إلى جانب الأرز أو النودلز المسلوق. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ورق العنب باللحم الضاني تعرفي علي طريقة تحضير رز باللحمة والبطاطس والعدس

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