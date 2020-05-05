تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوسا محشي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الكوسا : 1 كيلو (متوسط الحجم محفور ومزال اللب من داخله)

- لحم مفروم : 250 غراماً

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- الأرز المصريّ : كوبان (منقوع)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الطماطم : 7 اكواب (طازج، لصوص البندورة)

- ملح : ملعقة صغيرة (لصوص البندورة)

- الثوم : فصّان (مهروس، لصوص البندورة) الطريقة: 1. أغسلي حبات الكوسا وصفيها على صينية. 2. اخلطي اللحم مع الأرز والزيت والملح والبهارات حتى يتجانس الخليط. 3. احشي الكوسا بحشوة اللحم والأرز دون أن تملئيها، بحيث تمتلأ للثلثين. 4. صفي حبات الكوسا المحشوة في قدر عميق. Advertisements 5. اخلطي عصير البندورة مع الثوم والملح وصبيه فوق الكوسا بالقدر حتى يغمره. 6. ضعي القدر على النار وعند الغليان خففي النار واتركيه حتى يستوي لمدة ساعة أو أكثر وقدميه ساخناً. قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة تحضير شوربة الطماطم بالجمبري والكريمة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ورق العنب باللحم الضاني

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