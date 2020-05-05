تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج فيليه بالفطر والبصل

القاهرة - لايف ستايل المقادير - صدر الدجاج : 4 قطع (بدون عظم وجلد)

- طحين : ربع كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة

- الفطر : كوبان (مقطع معلب مغسول ومصفى)

- البصل : 4 حبات (مفروم شرائح)

- الماسترد : 3 ملاعق كبيرة

- الخل الأبيض : نصف كوب

- البقدونس : ملعقتان كبيرتان (مفروم)

- مرق دجاج : ربع كوب

- كريمة : ربع كوب (سائلة)

- الزبدة : ملعقتان كبيرتان الطريقة: 1. اخلطي الطحين والملح والفلفل في وعاء. 2. غطي قطع الدجاج بالطحين ثم انفضيها وضعيها جانبا. 3. سخني الزيت في مقلاة في قدر واسع ثم أضيفي الدجاج المتبل بالطحين وقلبيه من الجهتين حتى يصبح ذهبي اللون ويتحمر ثم أزيليه من القدر وضعيه جانبا في طبق. 4. أضيفي الفطر لنفس المقلاة وقلبيه لمدة 3 دقائق ثم خففي الحرارة وأضيفي البصل وقلبي. Advertisements 5. أضيفي الماسترد والخل وحركي حتى يبدأ يغلي ثم أضيفي المرق والزبدة والكريمة. 6. أضيفي الدجاج المقلي وغطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 10 – 15 دقيقة. 7. اسكبي الدجاج مع الخليط في طبق التقديم وزينيه بالبقدونس المفروم وقدميه ساخنا. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز المشخول بالبصل تعرفي علي طريقة تحضير شوربة الطماطم بالدجاج والفاصوليا البيضاء

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