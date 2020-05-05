تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ورق العنب باللحم الضاني

المقادير

- ورق العنب : 500 gr

- الأرز : 800 gr

- الماجي : 2 pcs

- الثوم : 15 gr

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- بهارات : ملعقة صغيرة (حسب الرغبة)

- زيت الذرة : ربع كوب

- الماء : 5 اكواب

- البطاطس : 1 pcs

- البصل : 1 pcs

- النعناع : حزمة

- عصير الليمون : 1 pcs

- لحم الغنم : 500 gr (ريش)

الطريقة:

1. يغسل ورق العنب الطازج ويسلق في ماء ساخن.

2. بعد السلق يبرد ورق العنب بماء بارد.

3. تحضر كمية من الأرز وتغسل جيداً، ويضاف إليه البهارات والثوم والملح والماجي مع الزيت مع عصير الليمون وتقلب كل هذه الخلطة جيداً.

4. يحشى ورق العنب بالأرز المبهر ويلف.

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5. في قدر فارغ نضع بالأرضية حبات من البطاطس والبصل والنعناع وكمية من الريش لحم الغنم، ثم يوضع ورق العنب ويرص جيداً، ثم يضاف المرق وهو عبارة عن ماء فاتر وماجي وملح وبهارات.

6. ويترك القدر على النار من ساعتين إلى ثلاث ساعات، ويقدم ساخن.

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