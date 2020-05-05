تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مرق البامية

المقادير

- زيت الذرة : 4 ملاعق كبيرة (أو سمن)

- اللحم : 1 كيلو (مع العظم)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع لأرباع)

- ملح : ملعقتان صغيرتان

- هيل : 5 فصوص (صحيح)

- القرفة : عود

- الثوم : 4 فصوص (مقطع شرائح)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم ناعم)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الكزبرة : ملعقة صغيرة (ناعمة)

- هيل : ملعقة صغيرة (ناعم)

- القرفة : ملعقة صغيرة

- البامية : كيس

- طماطم : 3 حبات (كبيرة الحجم / حمراء / مقطعة)

- معجون الطماطم : ملعقتان كبيرتان

- الفلفل الأخضر : 3 قرون (مقطع شرائح)

الطريقة:

1. في قدر ضعي 2 ملعقة من الزيت، ضعي القدر على نار عالية أضيفي اللحم وقلبيه عدة مرات ليتحمر. اغمريه بالماء وأضيفي البصل، ملعقة من الملح، الهيل والقرفة، اتركيه على نار متوسطة لينضج ويتشرب معظم الماء. صفي اللحم واحتفظي بالمرق جانبا.

2. في قدر ضعي بقية الزيت وشوحي قطع اللحم لتكتسب طعماً لذيذاً. أضيفي الثوم، البصل، وقلبي ليتكتسب لون ذهبي. أضيفي الملح، الفلفل، الكزبرة، الهيل، القرفة. وقلبي ليختلط مع اللحم.

3. أضيفي الباميا وقلبيها مع اللحم. أضيفي قليل من المرق، اتركيها لبضع دقائق لتتشرب البامية المرق فذلك يمنحها طعما لذيذا.

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4. ضعي الطماطم في إبريق الخلاط لتصبح عصير.

5. أضيفي عصير الطماطم ومعجون الطماطم، قرون الفلفل، بقية المرق بحيث يتم غمر البامية بالمرق.

6. اتركي البامية على نار هادئة لتتسبك جيدا ثم قدميها.

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