ربع مليون إصابة بكورونا في آسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا إلى ربع مليون، الثلاثاء، متأثرا بتفشي المرض في سنغافورة وباكستان والهند، رغم أن الصين وكوريا الجنوبية واليابان حدّت من انتشاره بشكل كبير.

ويعني وصول عدد الحالات إلى 250650 حالة أن آسيا تمثل الآن 7 % فقط من العدد العالمي، مقارنة بنسبة 40 % لأوروبا و34 % لأمريكا الشمالية.

وعبر خبراء عن قلقهم من أن الحالات غير المبلّغ عنها تخفي المدى الحقيقي لتفشي الوباء في آسيا.

وحسب إحصاء لوكالة رويترز، تباطأت وتيرة الوفيات في آسيا بشكل ملحوظ في معظم البلدان حيث يقترب العدد الآن من 10000 في المنطقة إجمالا، وهو ما يمثل 4 % فقط من الوفيات العالمية. وتمثل أوروبا 57 في المئة وأمريكا الشمالية 29 المئة.

وبالمقارنة، سجلت إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا ما يزيد على 25000 حالة وفاة لكل منها. وتأتي الولايات المتحدة في الصدارة بوفاة 70000 شخص جراء الوباء.