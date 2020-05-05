قفزة قياسية بإصابات كورونا اليومية في روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت روسيا، الثلاثاء، قفزة قياسية جديدة، تجاوز عشرة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، لليوم الثالث على التوالي.



وتعتبر روسيا من بين الدول التي تسجل أسرع وتيرة إصابات بفيروس كورونا المستجد مع تجاوز عدد الحالات الإجمالية 155 ألفا.

وتوفي كبير مصممي المركبات الفضائية في روسيا يفغيني ميكرين إثر إصابته بـ"كوفيد-19"، ليصبح من أبرز الشخصيات التي تقضي بهذا المرض في روسيا.

وحسب الأرقام الرسمية سجلت عشرة آلاف و102 إصابة جديدة في حصيلة أدنى بقليل من اليومين السابقين.

وباتت الحصيلة الإجمالية في البلاد 155 ألفا و370 إصابة و1451 وفاة.

وأعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، الخميس، إصابته بالفيروس، وقال المتحدث باسم مكتبه بوريس بيلياكوف الثلاثاء إنه "بخير عموما".

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وأوضح أن علاج ميشوستين يتم "كما هو مقرر" في مستشفى عام، مضيفا أن رئيس الوزراء "يتواصل بنشاط هاتفيا مع زملائه".

من جانب آخر، أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" ديمتري روغوزين في بيان وفاة يفغيني ميركين (64 عاما) كبير المصممين في اينرجيا، أكبر منتج للمركبات الفضائية في روسيا، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال: "لقد حاول أفضل الأطباء إنقاذ حياته في الأسابيع القليلة الماضية".

وفي حين بدأت دول أوروبية عدة رفعا تدريجيا لإجراءات الإغلاق، تشهد روسيا انتشارا للوباء بوتيرة أسرع بكثير من بقية أنحاء أوروبا، علما بأن المملكة المتحدة سجلت الإثنين أربعة آلاف إصابة إضافية فقط.

لكن نسبة وفيات روسيا تبقى محدودة مقارنة بدول مثل إيطاليا وإسبانيا أو الولايات المتحدة. وتقول السلطات إن ذلك ناجم عن الإغلاق السريع للحدود وإجراء أكثر من أربعة ملايين فحص ومتابعة انتشار العدوى، لكن ثمة جهات تشكك في هذه الأرقام.

ووفق إحصاء لوكالة فرانس برس، تحل روسيا في المرتبة الثامنة عشرة في العالم لجهة عدد الوفيات بفيروس كورونا في حين تحتل المرتبة السابعة بالنسبة إلى عدد الإصابات.