تعرفي على أسباب تعرق اليدين والقدمين والوصفات الطبيعية للتخلص منها بالإضافة إلى أهم النصائح

نصائح للتخلص من تعرق اليدين والقدمين

تعتبر مشكلة تعرّق اليدين والقدمين من المنغصات الاجتماعية للعديد من الأشخاص، حيث تسبب لهم الإحراج عند المصافحة وكذلك في حال اضطرروا لنزع حذائهم في منزل الآخرين، دعونا نتعرف على أسباب تعرق اليدين والقدمين الزائد والوصفات الطبيعية للتخلص منها بالإضافة إلى أهم النصائح للتخفيف منها عبر السطور القادمة.

أسباب تعرق اليدين والقدمين:

قد تبدأ مشكلة تعرق اليدين في سن المراهقة نتيجة تغير في معدلات الهرمونات الهرمونات وقد تستمر مع الإنسان مدى حياته مما يتطلب المتابعة المستمرة والدائمة من الشخص الذي يعاني من هذه المشكلة.

النقص في مادة المغنسيوم قد يؤدي إلى زيادة إفراز العرق.

يجعل النشاط الزائد للغدد العرقية والأعصاب المرتبطة بها الخلايا والمسامات المسؤولة عن التعرق والموجودة في اليدين أو القدمين تفرز العرق بكميات أكثر من الكمية اللازمة وحتى دون الحاجة إلى ذلك.

إرهاق الجسم نتيجة النشاطات المختلفة أو الحرارة الشديدة يؤديان للتعرق الزائد.

التوتر قد يؤدي إلى إفراز كمية من العرق بغرض تبريد الجسم وإعادة درجة حرارته إلى ما كانت عليه.

العوامل الوراثية، وفي معظم الحالات فإنّ تعرق اليدين والقدمين لا يكون مرتبطاً بمرض معين.

تناول بعض أنواع الأدوية من الممكن أن يزيد الأمور سوءاً خصوصاً تلك الأدوية التي قد ترفع من درجة حرارة الجسم لأنها تحفز المسامات المسؤولة عن إفراز العرق على تبريد الجسم.

تعتبر الإصابة بالأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي أو مرض السكري أو أمراض الجهاز العصبي أو الأمراض التي تسبب ارتفاعاً في درجة الحرارة سبباً لزيادة نشاط الغدد والمسامات المسؤولة عن العرق.

يؤدي انقطاع الدورة الشهرية لدى المرأة لإصابتها بالتعرق الدائم.

يزيد إدمان الكحول والمخدرات من إفراز اليدين والقدمين للعرق بشكل كبير.

الوصفات الطبيعية للتخفيف من تعرق اليدين والقدمين

اخترنا لك أفضل 3 وصفات طبيعية للتخفيف من تعرق اليدين والقدمين، قومي بتطبيقها باستمرار وسوف تلحظي تناقصاً مهماً في تعرق يديك وقدميك.

وصفة الشاي للتخفيف من تعرق اليدين والقدمين

قومي بنقع اليدين في الشاي بعد تركه يبرد وترك اليدين أو القدمين فيه لمدة 15 دقيقة، حيث يحتوي الشاي على حامض تانيك الذي يملك خصائص قابضة للأنسجة المسؤولة عن إدرار العرق، حيث يقلل إفرازات الغدد العرقية بشكل ملحوظ، حاولي القيام بهذه المهمة 3 مرات في الأسبوع.

خل التفاح للتخلص من تعرق اليدين والقدمين

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يعتبر خل التفاح من أفضل العلاجات المنزلية للتعامل مع عرق اليدين والقدمين .فلديه خصائص تساعد على تضييق المسام كما يساهم في تحقيق التوازن في مستوى الرقم الهيدروجيني للجسم. وما تحتاجينه لإتمام هذه الوصفة هو مزج 3 ملاعق من خل التفاح في وعاء من الماء ونقع يديك وقدميك فيه كما أ، شرب كوب من الماء مضافاً إليه ملعقتين من الخل وملعقة من العسل يخففان من التعرق كما يساعدان في التخفيف من الوزن الذي يعتبر سبباً من أسباب التعرق الزائد.

خلطة الزعتر للتخفيف من تعرق اليدين والقدمين

الزعتر هو علاج فعال لفرط التعرق كما يقلل من خطر العدوى الفطرية التي تسببها الرطوبة في القدمين، لذا قومي بإضافة ملعقة من الزعتر إلى وعاء من الماء المغلي واتركيه ليبرد ومن ثم اغمسي قطنة في الوعاء وافركي على المناطق المتضررة من جسمك.

نصائح للتخلص من تعرق اليدين والقدمين

أهم نصيحة نقدمها لك هي علاج سبب التعرق الزائد سواء بالأدوية أو الحقن أو الأشعة.

الحرص على غسيل اليدين والقدمين باستمرار ثم تجفيفهم جيداً، ويفضل أن لا يتم استخدام الصابون إلاّ عند الحاجة لذلك،

يجب أن تحملي مناديل ورقية على الدوام أو قطنية في جيبك دائماً سواء كان خارج المنزل أو داخله، ليتم استخدامها قبل مصافحة الآخرين وتجنب الإحراج.

حاولي المكوث في أماكن باردة وتبريد يديك باستمرار، فكمية العرق تزداد عندما التعرض للحرارة.

اتبعي برنامجاً غذائياً صحياً بعيداً عن الأطعمة الحارة والتوابل مع التركيز على الأطعمة الغنية بالمغنسيوم.

قومي بتبديل جواربك مرتين في اليوم على الأقل فتعرق القدمين يزيد من احتمالية إصابة القدم بالفطريات أو بأمراض جلدية مختلفة، وكذلك احرصي على أن تكون الجوارب قطنية.

تجنبي ارتداء الأحذية المغلقة التي لا تسمح للقدم بالتنفس ولا يسمحان للحذاء بالتهوية اللازمة واستبدليهم بالأحذية المفتوحة بالصيف والتي تحتوي على فتحات تهوية.

تجني ارتداء نفس الحذاء لأيام متعددة، وكذلك قومي بتهوية حذائك لمدة يوم على الأقل بعد ارتدائه لتجنب الرائحة الكريهة والفطريات الضارة.

استخدمي البودرة الخاصة للقدمين بعد غسلهما وجففيهم جيداً فاستعمال هذه البودرة يخفف من إفراز العرق في القدمين.

استخدمي الكريمات المرطبة الخالية من الفازلين لأنه يعمل على زيادة كمية العرق بشكل ملحوظ.

أثبتت الدراسات بأن ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي يمكن أن تخفف بشكل كبير هذه المشكلة على المدى البعيد. لذا لا تتواني عن ممارسة الرياضة والتخفيف من وزنك الزائد.

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