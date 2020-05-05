أميركيان يتزوجان في الحديقة مع وصيفات شرف من الكلاب بعد إلغاء زفافهما

أصرّ عروسان أميركيان على عقد قرانهما على الرغم من إلغاء حفل زفافهما بسبب قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وعندما تم إلغاء حفل زفاف أوتم وود وكريستيان ميلر بسبب أزمة كورونا، قررا المضي في خطط الزواج، واستعاضا عن زفافهما بحفل بسيط في الحديقة الخلفية لمنزلهما، واستخدما كلابهما كوصيفات شرف.

ولم يغب الأصدقاء والأقارب عن الحفل، حيث تابعوا مراسم عقد القران واحتفال العروسين عبر بث مباشر على فيس بوك.

وبعد أشهر من التخطيط لحفل زفاف مثالي كان من المقرر إقامته في 23 مايو / أيار الجاري، قررا إقامة الزفاف في الحديقة الخلفية لمنزلهما في ولاية أوهايو، بحسب موقع ميترو البريطاني.

واختار العروسان يوم 20 أبريل / نيسان الماضي كموعد جديد للزواج، في الذكرى السنوية لأول لقاء بينهما، وكانت والدة أوتم ووالدي كريستيان حاضرين في مكان الاحتفال، مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

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وبعد إخطار الضيوف بتغيير خطط الزفاف وبثه الاحتفال على فيس بوك، انهمك العروسان في تجهيز الحديقة الخلفية لمنزلهما، واستخدما الزينة والأزهار التي كانت من المفترض أن تزين زفافهما في موعده الأساسي في إعداد مكان لائق للاحتفال.

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