نصائح للتعامل مع مشكلة جفاف البشرة

لابد وأن الحصول على بشرة مثالية مفعمة بالنضارة والشباب هو حلم كل امرأة عاشقة للجمال. ولكن أسباب وعوامل كثيرة قد تحول دون ذلك عليها مواجهتها والحد منها للتخلص من مشكلات البشرة الكثيرة وتحقيق هذا الحلم.

وإحدى أكثر هذه المشكلات شيوعاً هي مشكلة جفاف البشرة والذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع الداكنة في وقت مبكر على البشرة. كما أنه يمنحها مظهراً باهتاً خالياً من الإشراق والحياة.

فما هي أسباب جفاف البشرة؟

كثيرة هي الأسباب التي تؤدي إلى جفاف البشرة وأهمها التعرض المستمر لأشعة الشمس، ونقص العناصر الغذائية الضرورية للبشرة كالأملاح و الفيتامينات و الألياف. إلى جانب قلة تناول السوائل كالماء الضروري جداً لرطوبة البشرة وحيويتها.

بالإضافة إلى عدم الاهتمام بترطيب البشرة بشكل يومي ومنتظم. كل هذه العوامل وغيرها تؤدي في الغالب لجفاف البشرة وتقشرها .

ولتجنب مشكلة جفاف البشرة وما ينتج عنها من آثار مزعجة على الوجه، ننصحك عزيزتي باتباع ما يلي:

• احرصي على اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الأملاح و الفيتامينات و المعادن والألياف. غني بالفواكه والخضار الطازجة الغنية بفيتامين A و فيتامين E و الكرياتين مثل الجزر و الطماطم و الليمون و الحمضيات، فهي مفيدة جداً للبشرة.

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• تجنبي التعرض لأشعة الشمس أو أي مصدر للحرارة قدر المستطاع لأنها العدو الأول للبشرة وخاصةً الجافة منها.



• الترطيب اليومي بانتظام ليلاً ونهاراً أمر غاية في الأهمية للبشرة ولذلك عليك استخدام مرطب مناسب لبشرتك. بالإضافة لاستخدام كريمات وزيوت مغذية للبشرة مثل زيت الزيتون واللوز والخروع النقي، من أجل الحصول على بشرة مفعمة بالنضارة والحيوية والليونة.

• تجنبي استخدام الصابون المعطر لغسل الوجه بشكل متكرر ويمكنك استبداله بمستحضرات التنظيف الأخرى كالغسول الرغوي اللطيف، والغسولات الكريمية المرطبة ويفضل تلك التي تحتوي على مادة السيراميد الطبيعية الموجودة بالفعل بالبشرة، والتي تفقد تدريجياً مع التقدم في السن. تجنبي أيضاً الاستحمام بمياه شديدة السخونة، و يفضل استخدام الماء الفاتر. كما ينصح الخبراء بعدم استمرار الاستحمام لأكثر من 5-10 دقائق.

وقومي باستخدام كريم مرطب بعد تجفيف جسدك مباشرة كي لا تفقد رطوبتها.

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