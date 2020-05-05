قصة ممرضة بريطانية توفيت بفيروس "كورونا" قبل تقاعدها بعامين

أمضت ممرضة بريطانية من أصل هندى سنوات عمرها الطويلة فى العمل ضمن فرق الخدمات الطبية NHS بالمملكة المتحدة، وقبل عامين فقط من موعد تقاعد الممرضة التى أمضت ما يقرب من 40 عامًا فى العمل، توفيت الأم لثلاثة أبناء عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

توفيت فيلومينا شيريان، المولودة فى الهند، البالغة من العمر 63 عامًا، فى مستشفى جون رادكليف فى أكسفورد، حيث عملت أيضًا كممرضة، وكانت تخطط للتقاعد فى غضون عامين.

وصفها زوجها جوزيف فاركى، بأنها "إنسان عظيم، وأم وزوجة حانية، وأن التمريض لم يكن مجرد مهنة ولكنه كان شغفها"، فيما قال بيان من مستشفيات جامعة أكسفورد (OUH) عن السيدة شيريان: "لقد كانت عضوًا ذا شعبية كبيرة وذات قيمة كبيرة فى أسرة التمريض فى OUH التى سيفتقدها زملائها وكذلك عائلتها وأصدقائها".

من جهته، وصفها، سام فوستر، كبير مسؤولى التمريض، بأنها "صديقة زميلة وراعية لا تصدق"، وقال "سنفتقدها جميعًا بشكل رهيب.. أردت أن أعبر عن أنه فى هذا الوقت الحزين للغاية، مشاعرنا مع عائلة فيلومينا، وكذلك مع أصدقائها وزملائها".

وأضاف "سيعرفها الكثير منكم ويعملون معها عن كثب، وأطلب منك أن تتذكر كيف كانت تهتم بشكل رائع بمرضاها وزملائها، حيث تعمل كممرضة نموذجية لجميع الذين التقوا بها.. تمت رعاية فيلومينا بأقصى قدر من الحب والرعاية والاهتمام"، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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أرقام المراقبة اليومية التى تصدرها DHSC كل يوم هى وفيات فى جميع أنحاء المملكة المتحدة حيث أثبتت نتائج اختبار Covid-19 للمرضى إيجابيتها، وفى العادة، لا تُحسب حالات الوفاة خارج المستشفيات، ولا يتم تسجيلها رسميًا.

يتم توفير جميع الأرقام يوميا إلى NHS إنجلترا من قبل المستشفيات الفردية، ولا يتم نشر البيانات إلا بعد إخطار العائلات المؤكدة بالوفيات، أما الأرقام الأسبوعية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) هى وفيات مسجلة فى Covid عبر إنجلترا وويلز، وتشمل أى مكان وفاة.

كما تشمل البيانات، الوفيات حيث تم ذكر Covid-19 فى شهادة الوفاة، وقد تشمل الحالات التى كتب فيها الأطباء بشهادة الوفاة تشخيص الإصابة بالفيروس التاجى لمريض بناءً على الأعراض ذات الصلة، ولكن لم يتم إجراء اختبار، كذلك تشمل الأرقام حالات أدرجت فيها شهادة وفاة "فيروس كورونا (Covid-19)" - إما تم اختباره أو الاشتباه به - بالإضافة إلى "الإنفلونزا والالتهاب الرئوى"، وفى حالة وجود كليهما، يتم سرد Covid-19 كسبب مفترض أو محتمل للوفاة.

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