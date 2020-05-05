3 خطوات لعمل الباديكير فى البيت بالمقشر أو الاسكراب لاستعادة نضارة الجلد

الاهتمام بالجمال من أولويات النساء، فهن يحرصن طوال الوقت على شراء المنتجات التى تضمن لهن امتلاك بشرة ناعمة وصحية على سبيل المثال، ولأن العناية بالقدم من الخطوات المهمة التى تلجأ إليها الكثيرات منهن مرة فى الأسبوع على الأقل، وفى ظل الظروف الحالية التى تمنعهن من الذهاب إلى صالونات التجميل، فقد نشر موقع مجلة "harpers bazaar arabia" 3 خطوات يمكنك من خلالها عمل الباديكير فى المنزل بسهولة.

تكون الخطوة الأولى دائمًا بمثابة تمهيد للخطوات التى تليها، ويعد الجلد الميت الذى يتراكم على الجلد من أكثر المشاكل التى تعانى منها الفتيات، وتجعل شكل أقدامهن غير جذاب، لذا استخدمى فى البداية مبرد القدم للتخلص من الجلد الميت المتراكم على بشرتك، وعلى عكس الشائع، من الأفضل استخدامه على بشرة جافة، لأن المبللة قد تخفى بعض المناطق المتراكم فيها الجلد الميت، كما قد تسبب لك الالتهابات.

يساهم استخدام المقشر أو الاسكراب فى استعادة نضارة الجلد، وتخليص الأماكن التى لم يصل إليها مبرد القدم من الجلد الميت المتراكم فيها، ويمكنك استخدامه من خلال فرك كمية قليلة من النوع المفضل لديك على قدمك، مع الحرص على أن تكون يديك مبللتين، والتركيز على كعب القدمين، ثم غسلها بماء دافئ.

يعد الترطيب من أهم خطوات العناية بالبشرة، لذا فى النهاية استخدمى لوشن مرطب للجلد، حتى يساهم فى تخليصك من الجلد الجاف المتراكم على قدميك والجصول على بشرة ناعمة، ومن الأفضل استخدامه بشكل يومي من خلال تدليك قدميك بها.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

خلطات طبيعية من الفراولة لإزالة المكياج

طرق تصغير المسافه بين الأنف والفم بالمكياج