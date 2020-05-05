فيديو.. الشباب فى العناية المركزة والسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاحظ الأطباء تزايد عدد المرضى الشباب الذين يدخلون للعناية المركزة أو المستشفى بسبب مضاعفات كورونا، وتتراوح أعمارهم ما بين العشرينات والثلاثينات وحتى الخمسينات من العمر، بحسب ما ذكر موقعي إنسايدر وCNN.
في هذا الفيديو نتعرف على سبب زيادة دخول الشباب للمستشفيات ولماذا أصبحت حالتهم أكثر سوءاً.؟
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