شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليابانى يدفع باتجاه الموافقة على دواء افيجان كعلاج لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دفع رئيس الوزراء الياباني بدواء أفيجان في بلاده كعلاج للفيروس التاجي كورونا على الرغم من عدم وجود دليل على نجاحه والاعتراف بأن له آثار جانبية مثل عقار ثاليدومايد وفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وقال شينزو آبي إنه يريد أن تتم الموافقة على الدواء لاستخدامه ضد فيروس كورونا بحلول نهاية الشهر على الرغم من الاعتراف بأن له آثار جانبية تسبب تشوهات خلقية.

افيجان هو الاسم التجاري لـ favipiravir وقد تم استخدامه في تفشي الإنفلونزا وعلاج الإيبولا تمت الموافقة على استخدامه في اليابان في عام 2014 ، يعمل favipiravir عن طريق منع قدرة الفيروس على التكاثر داخل الخلية.

ومع ذلك ، فقد ثبت في الدراسات على الحيوانات أنها تؤثر على نمو الجنين مما يعني أنه لا يعطى للنساء الحوامل ، ويقول بعض الأطباء أنهم لن يوصوا به للأطفال أو المراهقين.

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ودعم رئيس الوزراء الدواء بمبلغ يصل إلى 130 مليون دولار لثلاثة أضعاف المخزون الحالي بل وعرض تقديمه إلى دول أخرى مجانًا.

في 7 أبريل قال رئيس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي:"لقد تم بالفعل إعطاء أفيجان بالفعل في أكثر من 120 حالة ونحن نتلقى تقارير تفيد بأنه فعال في التخفيف من أعراض الفيروس التاجي الجديد كورونا".

وأكد رئيس الوزراء الياباني أنه عازمون على التوسع إلى أقصى حد ممكن في إدارتها للمرضى الذين يرغبون في تناوله لجعل ذلك ممكنًا معلنا أنه سيتم زيادة المخزون من افيجان من إلى ثلاثة أضعاف المستوى الحالي ، وهو ما يكفي لعلاج مليوني شخص.

كان رئيس وزراء اليابان شينزو آبى قد أعلن في مؤتمر صحفى في 23 ابريل الماضى إن أفيجان المضاد للإنفلونزا من المحتمل أن يصنع فارقا فى الحرب ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، غير أن خبراء فى المجال الطبى دعوا لتوخى الحذر بسبب آثار العقار الجانبية ولأنه لم يثبت فعاليته بعد، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الخميس، أن الحكومة أثارت الآمال بأن العقار الذي طورته شركة توياما للكيماويات التابعة لشركة فوجي فيلم العملاقة يمكن أن يكون علاجًا فعالًا لفيروس كورونا، حتى قبل أن تثبت الاختبارات السريرية أنه آمن أو فعال للاستخدام فى علاج المصابين بمرض كوفيد-19.