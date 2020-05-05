شكرا لقرائتكم خبر عن اللهو الخفى أخطر مصابى كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعض الأشخاص يصابون بالفيروس التاجي كورونا دون ظهور أي أعراض عليهم، ووفقا لموقع " sciencealert."، ويتم التعرف علي حقيقة إصابتهم عن طريق أخذ مسحة أو إجراء تحليل يوضح حقيقة الإصابة بالوباء.

الفيديو التالى يرصد أعداد المصابين دون أعراض وكيف يدخل الفيروس الجسم، ومكافحة الجهاز المناعي.