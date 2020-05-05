شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف جسم مضاد قد يمنع فيروس كورونا من إصابة الخلايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تمكن العلماء من تحديد جسمًا مضادًا في المختبر يقولون إنه يمكن أن يمنع الفيروس التاجي الجديد من إصابة الخلايا، و يأمل الفريق الطبى أن يتم استخدام الجسم المضاد لإنشاء علاجات لـ COVID-19 ، المرض الذي يسببه الفيروس.

منذ أن بدأ الفيروس التاجي في إصابة الناس في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي ، تم تشخيص أكثر من 3.5 مليون شخص بمرض COVID -19 ، وتعافى أكثر من مليون شخص وتوفي ما يقرب من 248000 ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز .

قام الفريق ، الذي نُشر بحثه في دورية Nature Communications ، باستكشاف ما إذا كان ما يُعرف بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة يمكن أن يساعد المرضى الذين يعانون من COVID-19.



اجسام مضادة

و الأجسام المضادة وحيدة النسيلة هي نوع من البروتين الذي يتم إنشاؤه في المختبر والذي يمكن أن يرتبط بمادة معينة في الجسم، وتحاكي هذه الأنواع من الأجسام المضادة كيفية استجابة الجهاز المناعي للتهديد ، كما أنه يستخدم لعلاج بعض أشكال السرطان.

وأظهرت الاختبارات التى عرضها موقع " newsweek " الأمريكى ان حقن الجسم المضاد في خلايا الفئران يرتبط ببرويتن فى الفيروس ويمنعه من التثبيت بالخلايا، مما يؤدي إلى القضاء عليه بشكل فعال.

وقال الباحثون إن الجسم المضاد ، إذا تم حقنه في البشر ، يمكن أن يغير "مسار العدوى" أو يحمى شخص غير مصاب عندما يتعرض لشخص مصاب بالفيروس.

وحدد فريق البحث الأوروبي الجسم المضاد فى 51 خلية من الفئران التي تم تصميمها لحمل الجينات البشرية، حيث يستهدف الجسم المضاد، الفيروس التاجي الجديد الذي تسبب في تفشي السارس عام 2003 ، والمعروف باسم SARS-CoV-1.

وقال البروفيسور بيريند جان جان المؤلف المشارك المشارك في جامعة أوترخت: "يعتمد هذا البحث على العمل الذي قامت به مجموعاتنا في الماضي بشأن الأجسام المضادة التي استهدفت مرض السارس - CoV الذي ظهر في 2002/2003"، وباستخدام هذه المجموعة من الأجسام المضادة على فيروس كورونا COVID-19 ، حددنا جسمًا مضادًا يمنع أيضًا العدوى في الخلايا المستزرعة.

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وأوضح الفريق البحثى، أن قدرة الجسم المضاد على منع سلالتي سارس وكورونا، تشير إلى أنه قد يكون لديه القدرة على التخفيف من الأمراض التي تسببها الفيروسات التاجية الناشئة في المستقبل.

ينتشر فيروس كورونا ، المسؤول عن المرض المعروف باسم COVID-19 ، من خلال قطرات الجهاز التنفسي الصغيرة من العطس أو السعال، وفور دخوله الجسم، يعلق الفيروس على نقطة قفل على الخلايا البشرية لإدخال مادته الجينية ، ويصنع نسخًا مضاعفة منه وينتشر في جميع أنحاء الجسم.



كيف تمت الدراسة في المختبر، قام الباحثون بحقن خلايا الفأر بمجموعة متنوعة من "البروتينات" من الفيروسات التاجية المختلفة ، بما في ذلك السارس و MERS، ثم قام الفريق بعزل 51 من الأجسام المضادة المعادلة التي تنتجها خلايا الفأر التي تستهدف بروتين السنبلة - أحدها يسمى ، 47D11 ، حيث تمكن من منع إصابة الخلايا بفيروس كورونا CoV - 19. كيف تمت الدراسة في المختبر، قام الباحثون بحقن خلايا الفأر بمجموعة متنوعة من "البروتينات" من الفيروسات التاجية المختلفة ، بما في ذلك السارس و MERS، ثم قام الفريق بعزل 51 من الأجسام المضادة المعادلة التي تنتجها خلايا الفأر التي تستهدف بروتين السنبلة - أحدها يسمى ، 47D11 ، حيث تمكن من منع إصابة الخلايا بفيروس كورونا CoV - 19.

والأهم أنه يمكن صنع الأجسام المضادة مثل هذه في المختبر بدلاً من تنقيتها من دم الناس، ويمكن تصور استخدامها كعلاج للأمراض، ولكن هذا لم يتم إثباته بعد، وفي حين أنه تطور مثير للاهتمام ، فإن حقن الأشخاص بالأجسام المضادة لا يخلو من المخاطر وسيحتاج إلى الخضوع للتجارب السريرية المناسبة."

على الرغم من أن الباحثين قاموا بحقن خلايا الفئران ببروتينات عالية من الفيروسات التاجية التي تسبب السارس ، و MERS ونزلات البرد ، لم يتم حقنها بـ SARS-CoV2 ، الذى يسبب COVID-19.

أُجري البحث أيضًا في خلايا خارج الحيوان - تُعرف باسم "في المختبر" - وليس في كائن حي - يُعرف باسم "في الجسم الحي".

قال الدكتور بيني وارد، الأستاذ الزائر في الطب الصيدلاني في "هناك العديد من النماذج الحيوانية لعدوى COVID-19 وبدون الحصول على نتائج من أي دراسات في الجسم الحي ، ليس من الممكن استنتاج أن المنتج سيكون فعالًا في الجسم الحي في البشر". كلية كينجز لندن.

"سيتم تعزيز هذه الإمكانية بشكل كبير إذا لوحظ تأثير مضاد للفيروسات في نموذج حيواني.، وقد تكون هناك حاجة أيضًا إلى تركيزات عالية من الجسم المضاد لتكون فعالة في الجسم الحي.

تم إنتاج الجسم المضاد باستخدام تقنية الفئران المعدلة وراثياً من شركة هاربر بيوميد الأمريكية، ولكن وفقا للخبراء فهناك حاجة إلى مزيد من العمل لتقييم ما إذا كان هذا الجسم المضاد يمكنه حماية أو تقليل حدة المرض لدى البشر".