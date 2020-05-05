شكرا لقرائتكم خبر عن حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار بـ... الجمبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى حيث يحتوى على "فيتامين ب، الحديد، الفسفور،البروتين، الزنك،المواد المضادة للأكسدة"، أحماض الاوميجا 3"، وجميعها من العناصر الهامة لصحة الجسم.

وضمن سلسلة موضوعات حارب كورونا وقوى مناعتك فى رمضان ينصح الخليج 365 بتناول الجمبرى على الافطار لتقوية المناعة وتعزيز صحة الجسم، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن فوائد تناول الجمبرى هى:

1:يحتوى الجمبرى على كمية عالية من الزنك والمواد المضادة للاكسدة التى تساعد على تعزيز صحة المناعة ومقاومة الفيروسات والعدوى.

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2:يعتبر الجمبرى من أشهر الاكلات التى تعزز صحة الجهاز العصبى وتحد من خطر الاصابة بالخرف والزهايمر ، حيث انه ينشط الذاكرة ويعزز صحة الدماغ.

3:يحتوى الجمبرى على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة القلب والاوعية الدموية ووقايتها من التصلب والجلطات.

4:يعزز صحة الرئتين كما انه يحتوى على بعض المواد التى تعمل على تقوية العضلات والمفاصل حمايتها من التلف وهشاشة العظام.

5:يحتوى الجمبرى على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز الصحة النفسية ومحاربة الاكتئاب والتوتر، كما يساعد على الاسترخاء وهدوء الاعصاب.