شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مريض فيروس كورونا مصاب بأمراض خطيرة باستخدام دواء التهاب المفاصل .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أفادت تقارير طبية، أن دواء التهاب المفاصل الذى يجرى تجربته الآن لكرضى فيروس كورونا، قد تمكن الأطباء ببريطانيا من استخدامه على مريض وتم إنقاذه بعد أن كان يعاني من حالة حرجة .

ووفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل"، فقد تم إدخال ليونارد وايتهيرست في مستشفى رويال كورنوال ببريطانيا، في 16 مارس مع حالة مؤكدة من COVID-19، وعلى مدار إقامته ، تدهورت حالته حتى كان تشخيصه قاتمًا للغاية ، وفقًا للأطباء الذين عالجوه.

قرر أحد أطباء البالغ من العمر 72 عامًا إعطائه دواء التهاب المفاصل "tocilizumab "، بعد أن أظهر وعدًا في علاج مرضى COVID-19 في إيطاليا.



نقاذ مريض بدواء التهاب المفاصل

يستخدم Tocilizumab ، الذي يتم تسويقه باسم RoActemra أو Actemra ، لقمع الجهاز المناعي لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.

بالنسبة لـ COVID-19 ، وفقا للتجارب أثبت أن لديه القدرة على إيقاف "عاصفة السيتوكين '' التي تحدث عندما يذهب الجهاز المناعي بسرعة مفرطة ويبدأ في مهاجمة الجسم، وبمجرد أن تم إعطاء المريض الدواء كمحاولة أخيرة ، بدأت حالته تتحسن، بل وأنه يتعافى الآن في المنزل.

الآن ، يعتبر توسيليزوماب جزءًا من ثلاث تجارب رئيسية شملت مرضى بريطانيين، و مع توقع النتائج الأولى بحلول يونيو أو يوليو.

ووفقا للأطباء المعالجين فأن المريض الذ يبلغ من العمر 72 عام كان يتدهور بسرعة ولم يكن التصعيد إلى العناية المركزة للتهوية خيارًا جيدا، نظرا أنه لم يكن مستعد لها ، وفى محاولة يائسة قام الأطباء بإعطائه دواء التهاب المفاصل tocilizumab وهو الخيار الوحيد القابل للتطبيق لمحاولة إنقاذ حياته.

Advertisements



المريض الذى تم إنقاذه بدواء التهاب المفاصل

دراسة بالصين زعمت فائدة دواء التهاب المفاصل زعمت دراسة واعدة أخرى أجريت على 20 مريضا في الصين ، ونشرت في منتصف مارس ، أن توسيليزوماب عالج 95 % من المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

من المأمول أن يعمل توسيليزوماب على منع فرط تفاعل الجهاز المناعي في بعض مرضى فيروس التاجية، ويمكن أن تتسبب الاستجابة المناعية للجسم ، التي يطلق عليها "عاصفة السيتوكين" ، في الإفراط في إنتاج وتنتج الالتهاب وتهاجم الأنسجة السليمة ، والتي يمكن أن تكون قاتلة.

وكان الأطباء في الصين أول من حاول توسيليزوماب ضد الفيروس التاجي المميت الذي يسبب COVID-19 في أوائل فبراير، حييث تم تشخيص المرضى ، الذين تلقوا علاجات روتينية مع الدواء ، على أنهم شديدون أو حرجون.

وقد عولجوا في مستشفيين منفصلين في مقاطعة أنهوي بشرق الصين - المستشفى التابع الأول لجامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين ومستشفى أنهوي فويانغ الشعبية الثانية.

في غضون أيام قليلة ، عادت حمى المرضى إلى طبيعتها وتحسنت جميع الأعراض الأخرى بشكل ملحوظ ، حسب تقرير المستشفيات الصينية .

تمكن 15 من أصل 20 مريضًا شاركوا في التجربة من خفض تناول الأكسجين ، بينما تم نقل مريض واحد تمامًا، بينما شهد 17 من المرضى انخفاض مستويات من خلايا الدم البيضاء ، تسمى الخلايا الليمفاوية ، ولكن في اليوم الخامس ، عادت إلى طبيعتها في 10 من المرضى.

كما أظهرت الأشعة المقطعية أيضًا أن الأضرار التي لحقت بالرئتين انخفضت بشكل ملحوظ حول اليوم الرابع والخامس من العلاج.

ويخلص المؤلفون إلى أن "Tocilizumab هو علاج فعال للمرضى الحادين من COVID-19 ، والذي قدم استراتيجية علاجية جديدة لهذا المرض المعدي المميت".