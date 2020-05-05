رجيم مذهل.. لرشاقتك في رمضان بتناول حلويات

وزنك زاد في رمضان خاصة مع تزامن رمضان هذا العام مع جائحة فيروس كورونا والاضطرار للعزل المنزلي، هل تبحثين عن رجيم مثالي؟ إليك خطة الرجيم التالي لاستعادة رشاقتك في رمضان وبدون حرمان من الحلويات الرمضانية، إليك خطة الرجيم التالي لحرق أسرع للدهون واستعادة رشاقتك في رمضان، تقدمه خبيرة التغذية العلاجية مها رادميس. اقرئي ايضا : رجيم الأسبوع الثانى من رمضان ..رشاقتك بدون حرمان اليوم الاول والثاني الإفطار..

2 شريحة لحم + طبق سلاطة + فنجان شوربة خضار

سناك..

قطايف

السحور

فول بدون زيت وطبق سلطة وثمرة خيار اليوم الثالث والرابع الإفطار..

طبق خضار + لحم مشوي + طبق سلاطة

سناك..

ثمرة خيار + ثمرة فاكهة أو 1 زبادي لايت

السحور

فنجان فول بدون زيت + بيضة مسلوقة Advertisements اليوم الخامس والسادس الإفطار..

مكرونة مسلوقة أو أرز في حدود 3 ملاعق + خضار سوتيه + طبق سلاطة

سناك..

كوب زبادي لايت + ملعقة عسل

السحور

بيضة مسلوقة + شريحة لانشون + شريحة رومي مدخن

اليوم السابع الإفطار..

وجبة الإفطار مفتوحة بكميات معقولة

سناك

كوب زبادي لايت + ملعقة عسل

السحور

فول بدون زيت وطبق سلطة وثمرة خيار

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