الجزائر تسجل 5 وفيات و190 إصابة جديدة بكورونا

يونس بورنان - الجزائرالثلاثاء 2020/5/5 08:05 م بتوقيت أبوظبي
سجلت الجزائر، الثلاثاء، 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصل إجمالي المصابين بالوباء إلى 4838 حالة في جميع محافظات البلاد.
وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية في آخر إحصائية لها، وفاة 5 أشخاص جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات في الجزائر بالوباء إلى 470 حالة وفاة.
وأكدت الوزارة تسجيل 69 حالة شفاء جديدة، ليتخطى عدد حالات التعافي حاجز الألفين للمرة الأولى بعد أن وصل إلى 2067 حالة شفاء، فيما يخضع 7710 أشخاص للعلاج بدواء "الكلوروكين".
في المقابل، اعتبر وزير الصحة وإصلاح المستشفيات الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد، أن بلاده في استقرار نسبي فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، وكشف عن وجود 50 مختبرا للتحاليل الخاصة بالوباء في البلاد.
ودعا الجزائريين إلى الالتزام بتدابير الجحر الصحي والتباعد الاجتماعي، مشددا على أن عدم احترام قواعدها بعد قرار فتح المحال التجارية أدى إلى زيادة عدد المصابين بـ"كوفيد-19"، وضرورة وضع كل جزائري للكمامة لمنع تفشي فيروس كورونا.
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