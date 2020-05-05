فوائد الميرمية للحمل.. علاج لاضطرابات الجهاز الهضمي

الميرمية من الأعشاب العطرية التي تمتاز برائحتها الزكية، التي تنبت في الجو الجاف نسبيا وسط مناخ معتدل، وتكون أوراقها على شكل رمحي بلون فضي إلى رمادي داكن على السطح العلوي.

بينما تكون بلون فضي فاتح على السطح السفلي، وهي الألوان الجميلة التي تدل على المزاج الهادئ والطبع البارد.



والميرمية نبات يعد توأما للنعناع نظرا لانتمائه لنفس الفصيلة، ونجد قوته في ضبط الهرمونات وتسكين الألم، وحفظ الجهاز الهضمي وتنشيط الجهاز العصبي، كما له قوة كابحة للتأكسد داخل الجسم.

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ويحتوي هذا النبات على زيوت طيارة، ما يساعد المرأة الحامل خلال فترة حملها منذ الشهر الأول حتى التاسع، لما له من فوائد عديدة، وقيمة غذائية كبرى.

القيمة الغذائية للميرمية:

تحوي الميرمية مجموعة من المركبات النباتية الكيميائية وزيوت عطرية وفيتامينات ومعادن أساسية معروفة بدورها في مكافحة المرض وتعزيز الصحة، فتحتوي على العناصر الغذائية الأساسية لصحة الجسم كالكالسيوم والبروتينات والحديد ومضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف.



فوائد الميرمية للحامل:

تعالج اضطرابات الجهاز الهضمي كالإمساك والإسهال وعسر العضم، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف.

تتخلص من مشاكل القدمين الناتجة عن تجمع السوائل فيها، والذي تتعرض له الحامل نتيجة ثقل الحمل.

تخلص الحامل من القيء والغثيان والاصفرار الذي تعاني منه فترات الحمل.

تعزز جهاز المناعة وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة، وتزيد من مقاومة الجسم للأمراض.

تمد الجسم بالطاقة وتتخلّص من الكسل والصداع والأرق والتعب.

تنشط المبايض، وتساعد في المحافظة على سير الحمل بشكل سليم.

تقلل الوزن، وتتخلص من الدهون الزائدة في الجسم.

تخلص الحامل من ارتفاع السكري، وتحمي من الإصابة بسكري الحمل.

تخلص الحامل من آلام البطن والمغص الذي تعاني منه النساء خلال الحيض والدورة الشهرية.

تطرد الغازات والنفخة في الأمعاء، وتساعد على زيادة التركيز.

تخلص من سموم الجسم وعوامل الأكسدة الضارة، وتقاوم البكتيريا والطفيليات والجراثيم، وتتخلص من الديدان المعوية.

تحمي من أمراض الجهاز التنفسي كالسعال والإنفلونزا والربو وضيق النفس والنزلات الصدريةّ والحساسية.

تساعد على ضبط الحالة الهرمونية لدى النساء وخصوصا عند الدخول في سن اليأس.

تساعد على انقباض الأوعية الدموية، وخصوصاً بعد الولادة، وتحسن الحالة النفسية للحامل، وتتخلص من السوائل الزائدة في الجسم.

تنظف الرحم وتحميه من الالتهابات والتقرحات.







طريقة شرب الميرمية للحامل:

يتم نقع أوراق الميرمية بالماء الساخن لمدة ربع ساعة، مع الحرص على عدم غليها حتّى لا تفقد خواصها العلاجية.

عندما يصبح لون الماء أصفر، يتم شربه بمقدار 3 أكواب يوميا بعد الوجبات، حيث يمكن تحليته.

كما يمكن إضافة ورق الميرمية إلى كوب الشاي الساخن، ويمكن أيضا استخدامة كنوع من البهار، حيث يتم تجفيف الأوراق، ثم طحنها وإضافتها إلى الطعام.

