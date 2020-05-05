تجارب إماراتية لرصد "كورونا" بمياه الصرف الصحي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في الإمارات، عن إطلاق مشروع خاص برصد وجود فيروس كورونا المستجد في مياه الصرف الصحي.
يأتي ذلك في إطار سعى دولة الإمارات إلى تحقيق أعلى مستويات الأمن والراحة للمواطنين والمقيمين، دون تعريضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال استمرار العمل والبحث لتطوير جميع الأدوات والأبحاث العلمية التي تساعد في الحد من انتشار الوباء.
ويهدف المشروع إلى معرفة جدوى تطوير نظام مراقبة الفيروس بشبكات مياه الصرف الصحي وقدرته على التحكم في انتشار الوباء في دولة الإمارات.
كما يهدف لرصد قدرة هذا النظام على إجراء عملية مسح على نطاق أوسع بكثير، ما يسهم في رفع مستوى إجراءات الكشف المبكر والجهوزية التامة للتصدي لفيروس كورونا.
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