كيف تعالجين الشعر تحت الجلد في المنطقة الحساسة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد تواجه بعض الفتيات والسيدات مشكلة نمو الشعر تحت الجلد في المنطقة الحساسة، وهي المشكلة التي تسبب لهن قدرا من الانزعاج، حيث إن الشعر ينمو للداخل بدلا من الخارج.

وفيما يتعلق بأسباب حدوث تلك المشكلة، فإنه عند حلاقة الشعر بتلك المنطقة الحساسة، فإنه عادة ما ينمو مرة أخرى، وبينما تنمو بعض الخصل بشكل طبيعي، فإن بعضها الآخر قد ينمو تحت الجلد، وعندما يحدث ذلك، يبدأ الجسم في التعامل معه على أنها جسم غريب، ومن بعدها تظهر الأعراض، التي من ضمنها الألم، الحكة، الاحمرار أو التورم.

وعن طرق معالجة تلك المشكلة فهي كما يلي:

- التوقف عن إزالة الشعر في تلك المنطقة الحساسة.

- استخدام ضمادات دافئة على المنطقة.

- استخدام ملاقط معقمة لانتزاع خصل الشعر برفق بمجرد ظهورها فوق الجلد.

- الاهتمام بإزالة خلايا الجلد الميتة وغسل المنطقة وتقشيرها برفق للمساعدة في إنماء الشعر تحت الجلد للخروج والظهور على السطح.

Advertisements

- استخدام بعض أنواع الكريمات التي تفيد في الحد من الالتهابات.

- استخدم مستحضرات الرتينوئيدات التي يمكن أن تفيد في تسريع عملية إزالة خلايا الجلد الميتة.

ولك أن تعلمي أنه إذا أصيب الشعر تحت الجلد في المنطقة الحساسة بمشكلة ما، فإن النتوءات ستكون مؤلمة وربما تمتلئ بصديد، وقد تضطرين لزيارة الطبيب لمعالجة المشكلة باستخدام غسول أو مرهم مضاد حيوي، وحال كانت الإصابة شديدة وحادة، فيمكن في هذه الحالة أن ينصح الطبيب بأخذ المضاد الحيوي عن طريق الفم.

وبالنسبة للعلاجات التي يمكنك تجربتها في المنزل، فهي تنقسم لنوعين:

النوع الأول يشمل أدوية صيدلانية ومنها (حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك للتقشير، كريم البنزويل بيروكسيد لتقليل الاحمرار وكريم ترطيب غير دهني للتخلص من خلايا الجلد الميتة ). والنوع الثاني يشمل علاجات منزلية مثل زيت شجر الشاي الذي يقتل البكتيريا ويحد من التورم، السكر الذي يستخدم كوسيلة تقشير طبيعية وصودا الخبز التي تساعد على التقشير وتقليل الالتهابات في الجلد.

هذا ويمكنك في الأخير اللجوء للطبيب كي يفحص حالتك إذا تكررت لديك مشكلة نمو الشعر تحت الجلد أو إذا كان ينمو الشعر لديك في المنطقة الحساسة بصورة كثيفة.