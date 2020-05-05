إسرائيل تخفف "قيود كورونا" مع تراجع الإصابات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تخفيف القيود التي فرضتها حكومته في شهر آذار/مارس الماضي مع الانخفاض الكبير في عدد مصابي فيروس كورونا في إسرائيل.

وقال نتنياهو في كلمة لوسائل الإعلام، مساء الإثنين، إن القرار جاء بعد المعطيات التي أظهرت ارتفاع عدد من يتماثلون للشفاء يوميا والذي يتجاوز عدد المصابين.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد قالت في بيان إن 10064 تماثلوا للشفاء ما جعل عدد المصابين 5947، بينهم 90 حالتهم خطيرة و60 حالتهم متوسطة، فيما تم الإعلان عن وفاة 235 إسرائيليا متأثرين بإصابتهم بالفيروس.

وشملت الإجراءات التي أعلنها نتنياهو إلغاء قيد الابتعاد لمسافة حتى 100 متر فقط عن البيت حيث سيكون بالإمكان الخروج لأي مسافة.

وأعلن نتنياهو إنه يمكن زيارة الجدة والجد والعائلات، لكن مع التوصية بعدم التقبيل والاحتضان والحفاظ على مسافة لمنع انتقال المرض.

وأشار نتنياهو إلى أنه "يمكن التجمهر حتى 20 شخصا في مكان مفتوح" على أن يرتفع العدد إلى 50 في السابع عشر من الشهر الجاري ودون أي قيود في الرابع عشر من يونيو/حزيران المقبل و"سيسمح بإقامة أعراس حتى 50 شخصا".

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وذكر نتنياهو أنه سيتم، الخميس، إعادة فتح المراكز التجارية والأسواق ولكن مع تقييد إلزام ارتداء أقنعة الوجه "الكمامات".

وقال: "ستتم إعادة فتح المجمعات التجارية المسقوفة والأسواق المفتوحة الخميس".

ولفت نتنياهو إلى أنه سيتم حتى نهاية الشهر الجاري إعادة العملية التعليمية، واعتبارا من الأسبوع المقبل سيعود جهاز التعليم إلى العمل المنتظم كالمعتاد، أما جهاز التعليم العالي فسيفتتح مجددا منتصف شهر تموز /يوليو المقبل.

وأعلن أن منشآت الرياضة واللياقة البدنية وبرك السبحة سيعاد افتتاحها نهاية الشهر الجاري.

واستدرك نتنياهو أن هذه الإجراءات مرتبطة باستمرار الانخفاض في عدد الإصابات وبالتزام المواطنين بالحفاظ على مسافة مترين ما بين كل شخص.

وتابع: "سنأخذ بعين الاعتبار ونستعد لاحتمال موجة ثانية من انتشار الفيروس".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إسرائيل لا تزال ملزمة بمكافحة الوباء بلا هوادة مع احتمال فرض القيود الأكثر صرامة مرة أخرى إذا عاد الوباء إلى التفشي من خلال موجة ثانية من العدوى".