إنفوجراف.. 4 أسباب لعسر الهضم في رمضان

يؤدي تغيير النظام الغذائي والمواعيد المعتادة لتناول الطعام في شهر رمضان إلى حدوث اضطرابات بالجهاز الهضمي، خصوصاً في الأيام الأولى من الصيام، ما يؤدي إلى الإصابة بعسر الهضم.

ويعود هذا إلى أسباب عدة منها الاستلقاء بعد تناول الطعام وتناول المشروبات المنبهة والإفراط في تناول الطعام.

الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز أسباب عسر الهضم في رمضان.



