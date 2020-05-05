إنفوجراف.. طريقة الحفاظ على مستوى السكر بالدم لمرضى السكري في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الثلاثاء 2020/5/5 05:22 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/5/5 05:22 م بتوقيت أبوظبي

مع قدوم شهر رمضان المبارك يبحث مرضى السكري عن طرق للحفاظ على معدل السكر الطبيعي في الدم حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

وهذا ليس بالأمر الصعب من خلال اتباع نظام غذائي صحي متوازن وممارسة الرياضة وقياس نسبة السكر بانتظام واتباع إرشادات الطبيب العلاجية للحماية من أي مضاعفات. الإنفوجراف التالي يستعرض طرق الحفاظ على مستوى السكر الطبيعي بالدم في رمضان لمرضى السكري.



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