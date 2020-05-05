إنفوجراف.. مشروبات طبيعية تحمي القولون في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الثلاثاء 2020/5/5 05:02 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/5/5 05:02 م بتوقيت أبوظبي

يعاني العديد من مرضى القولون من تحديات مختلفة خلال شهر رمضان منها القدرة على الصيام ونوعية الأكل ونمط التغذية الذي يضمن الحماية ضد الأعراض المزعجة والمؤلمة التي ترتبط بمثل هذه الحالات الصحية. الإنفوجراف التالي يستعرض أهم المشروبات الطبيعية التي تحمي القولون في رمضان.



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