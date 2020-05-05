تقرير يرصد الأطعمة والمشروبات التي تعالج الإمساك

القاهرة - لايف ستايل
خلال شهر رمضان ونتيجة للصيام أغلب فترات اليوم، تقل مستويات ترطيب الجسم وينتج عن ذلك صعوبة الإخراج أو ما يعرف بـ"الإمساك".وينصح الأطباء لعلاج الإمساك بشرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء والسوائل منذ وقت الإفطار وحتى السحور، حتى تصبح حركة الأمعاء سهلة، وهناك قائمة من الأطعمة التي تساعد على علاج الإمساك، هي كالتالي:
فاكهة القراصيا المجففة والتي تعد من أغنى مصادر الألياف وهي عبارة عن برقوق مجفف، وتعد القراصيا علاج فعال وسريع للإمساك، والتفاح غني أيضاً بالألياف والماء، وينصح بتناوله لتسهيل الهضم والإخراج.العنب المجفف أو الزبيب من أفضل العلاجات السريع للإمساك وصعوبة الإخراج، وأيضا عصير الليمون الذي يساعد على تسهيل حركة الأمعاء وعلاج الإمساك.توفر البقوليات حصة كبيرة من الألياف اللازمة لإخراج البراز، كما تحتوي القهوة والشاي على عناصر تنشط انقباضات الأمعاء، ما يساعد على الإخراج.
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