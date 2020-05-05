سيدة من دبي تعثر داخل طلب غريب من "أمازون"

أصيبت سيدة مقيمة في إمارة دبي الخليجية بحالة ضحك هستيرية، عندما تلقت طلبا من موقع "أمازون" الأمريكي، كان من المفترض أن يتضمن سماعات "أبل إير بود" مقلدة.وتقول أليزاي، إنها طلبت السماعات مقابل 184 درهما من متجر "أمازون"، لكن عندما وصلها الطرد اكتشفت أنه كبير الحجم جدا بالمقارنة مع حجم سماعات ضئيلة الحجم، لتدرك أن هناك أمر خطأ، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وعندما فتحت أليزاي الطرد فوجئت أنه مجسم لسماعات "أبل إير بود" أكبر من حجم رأسها، ويشبه حجم مجففات الشعر الكهربائية.

وشاركت أليزاي صورة لسماعات "إير بودز" العملاقة عبر حسابها على موقع "تويتر"، والتي استلمتها الشهر الماضي، وكتبت مع الصورة: "تلقيت اليوم سماعاتي من "أمازون"، يا إلهى كم هي ضخمة" وحازت الصورة على تفاعل كبير بين مستخدمي "تويتر"، إذ لاقت 385 ألف إعجاب، وأكثر من 3500 تعليق، وعلق أحد المستخدمين على الصورة قائلا: "أعتقد أنها سماعات "إير بود" مخصصة للفيلة".

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