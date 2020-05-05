رضيعة بريطانية تجعل أمها تنهار بكاءً من الفرح

لندن - لايف ستايل تمتلك الأمهات قدرا كبيرا من الحنان وتكن لأطفالها عطفا لا مثيل له، ويظهر ذلك في تعاملهن من أبنائهن خاصة في أيامهم الأولى.ويرصد مقطع فيديو، نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، لحظة انهيار أم من البكاء عندما أدركت أن رضيعتها بدأت تسمع جيدا لأول مرة في حياتها. ويظهر الفيديو الأم والأب وأطفالهم الثلاثة، حيث تأثرت الأم بصورة كبيرة فرحا برضيعتها، بينما كان الزوج يحاول تهدئتها. قــــــــــــد يهم أيــــــــــضًأ :

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