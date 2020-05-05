إنفوجراف.. تأثير الكمامة في نسب انتقال عدوى كورونا

مع انتشار فيروس كورونا الجديد في العديد من الدول حول العالم، أكدت منظمة الصحة العالمية أهمية ارتداء الكمامات، خاصة في أماكن الازدحام للحماية من انتقال العدوى.

وأكد باحثون درسوا تأثير الكمامات المستخدمة في الجراحة على انتقال أنواع من الفيروسات التاجية والإنفلونزا، أن الكمامات تساعد بشكل كبير في الحد من انتشار جائحة‭‭‭ ‬‬‬فيروس كورونا.

الإنفوجراف التالي يستعرض تأثير الكمامة في نسب انتقال عدوى كورونا..



