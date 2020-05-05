اليمن يسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن اليمن، الثلاثاء، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في المناطق الخاضعة للشرعية إلى 21 حالة بينها 3 وفيات.

وذكرت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، والتابعة لوزارة الصحة اليمنية، في بيان، أن 8 من الحالات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن بينها حالة وفاة.

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وأشارت إلى أن الحالة التاسعة كانت في محافظة حضرموت شرقي البلاد، والتي شهدت اكتشاف أول حالة إصابة باليمن، في العاشر من إبريل الماضي.

وبالحصيلة الجديدة، تكون عدن هي أكثر المدن اليمينة التي يتفشي فيها الفيروس بـ15 إصابة بينها 3 حالات وفاة، تليها حضرموت بـ 4 حالات، ثم تعز بحالتين.

وفي صنعاء، أعلنت وزارة الصحة الخاضعة للحوثيين تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، قالت إنها تعود لأحد اللاجئين من القرن الافريقي.