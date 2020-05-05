كورونا في أفريقيا.. 1843 وفاة و47 ألف إصابة

الخليج 365 - أديس أباباالثلاثاء 2020/5/5 03:03 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، أن عدد الوفيات في القارة السمراء بسبب فيروس كورونا وصل إلى 1843 وفاة في 53 دولة من أصل 55.
وقال المركز التابع للاتحاد الأفريقي، في بيان، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا بلغت 47 ألفاً و118 حالة، فيما سجلت حالات التعافي 15587 حالة، مشيراً إلى أن الوباء وصل لجميع الأقاليم الأفريقية الـ5.
وأضاف البيان اليومي للمركز أنه تم تسجيل 1127 حالة وفاة شمال القارة، و152 حالة في جنوبها، و132 حالة في الشرق، و303 حالات في غرب القارة، فيما سجل وسط القارة 129 حالة وفاة.
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