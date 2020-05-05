5 إصابات جديدة ووفاة واحدة بكورونا في إثيوبيا

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الثلاثاء، حالة وفاة و5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 145.

وقالت الوزارة، في بيان، إن تسجيل حالات الإصابة الجديدة جاء بعد إجراء فحص معملي لنحو 1043 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت أن الحالات الجديدة لمواطنين إثيوبيين، بينهم 3 سيدات وطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وأن شخصين لديهما تاريخ سفر وقادمين من جيبوتي، و2 حالة مخالطة بمصاب سابق، فيما الحالة الخامسة لم يحدد سبب إصابتها.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الحالات الجديدة واحدة من إقليم أوروميا، واثنين من إقليم عفار، واثنين من مدينة أديس أبابا، لافتة إلى أن عدد المتعافين من كورونا وصل إلى 91 حالة، بعد شفاء 16 حالة جديدة.

