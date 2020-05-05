الخليج 365 - أديس أباباالثلاثاء 2020/5/5 03:03 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الثلاثاء، حالة وفاة و5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 145.
وقالت الوزارة، في بيان، إن تسجيل حالات الإصابة الجديدة جاء بعد إجراء فحص معملي لنحو 1043 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت أن الحالات الجديدة لمواطنين إثيوبيين، بينهم 3 سيدات وطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وأن شخصين لديهما تاريخ سفر وقادمين من جيبوتي، و2 حالة مخالطة بمصاب سابق، فيما الحالة الخامسة لم يحدد سبب إصابتها.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الحالات الجديدة واحدة من إقليم أوروميا، واثنين من إقليم عفار، واثنين من مدينة أديس أبابا، لافتة إلى أن عدد المتعافين من كورونا وصل إلى 91 حالة، بعد شفاء 16 حالة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 إصابات جديدة ووفاة واحدة بكورونا في إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.