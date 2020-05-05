ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 6340

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 63 في الساعات الـ24 الماضية ليصل إلى 6340.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، على التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في إيران، إحدى أكثر الدول تضررا بسبب المرض في الشرق الأوسط، بلغ 99970.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أعلنت، الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفعت إلى أكثر من 250 ألف شخص، بزيادة قدرها أكثر من 100 ألف شخص منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.