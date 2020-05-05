ارتفاع إصابات كورونا في 9 دول.. وبريطانيا تسجل أعلى وفيات بأوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في عدد من الدول حول العالم، حيث وصلت الإصابات به إلى 3 ملايين و658 ألفا و288 حالة، وبلغت الوفيات 252 ألفا و566 وفاة، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى مليون و203 آلاف و64 حالة، بحسب آخر إحصائية كشف عنها موقع "worldometer".

وفي روسيا أعلن مركز إدارة أزمة كورونا، الثلاثاء، أنه تم رصد 10102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية مقارنة مع 10581 حالة في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 155 ألفا و370 إصابة.

وأشار المركز إلى تسجيل 95 وفاة جديدة بالمرض ليصل الإجمالي إلى 1451.





وفي بريطانيا كشفت بيانات نُشرت، الثلاثاء، أن ما يربو على 32 ألف شخص توفوا بسبب الاشتباه في الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا ليسجل البلد أعلى حصيلة رسمية في أوروبا حتى الآن.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن 29648 وفاة حدثت في إنجلترا وويلز حتى 24 أبريل نيسان وذُكر في شهادات الوفاة مرض كوفيد-19.

ومع إدراج الوفيات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية بلغت الحصيلة الرسمية حتى الآن 32313 وفاة.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الثلاثاء، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 685 إلى 163 ألفا و860 إصابة، وأوضحت أن عدد وفيات الفيروس في البلاد ارتفع بواقع 139 إلى 6831.

وفي إسبانيا قالت وزارة الصحة إن العدد اليومي لحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا ظل أقل من 200 لليوم الثالث على التوالي، إذ بلغ 185 في الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للوزارة، فقد ارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة في البلاد إلى 25613، الثلاثاء، من 25428، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 219329 من 218011 في اليوم السابق.

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وفي إندونيسيا قال المسؤول بوزارة الصحة، أحمد يوريانتو، إن البلاد سجلت 484 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلد إلى 12071.

وأبلغ يوريانتو عن 8 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 872 بينما تعافى 2197.





وقال مسؤول في مجال الصحة بالمكسيك إن البلاد سجلت 1434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الإثنين، و117 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة فيها إلى 24905 والوفيات إلى 2271.

وأكدت وزارة الصحة في سنغافورة، الثلاثاء، رصد 632 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 19410.

وسجلت سلطات الصحة في ماليزيا 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 6383، وأبلغت وزارة الصحة عن حالة وفاة واحدة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 106.

وأكدت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 14 وفاة جديدة و199 إصابة بفيروس كورونا، موضحة أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 637 حالة بينما زادت الإصابات المؤكدة إلى 9684.

وأعلنت تايلاند تسجيل حالة إصابة جديدة دون رصد وفيات، وهو أقل عدد إصابات بالبلاد منذ 9 مارس/ آذار.

ولم تسجل نيوزيلندا أي حالات إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي، وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، إن نتاج مناقشاتها مع أستراليا بخصوص إنشاء ممر للسفر بين البلدين سيُعلن في وقت لاحق الثلاثاء.