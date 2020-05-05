تقرير يجمع أفراد العائلة المالكة البريطانية الذين ظهروا كالنجوم على أغلفة المجلات

بالرغم من أننا نرى صور أفراد العائلة المالكة البريطانية في كثير من الأحيان سواء في الصحف أو المجلات، إلا أنهم في بعض الأحيان قاموا بتقديم جلسات تصوير لبعض المجلات وظهروا كالنجوم على أغلفتها على مدار السنوات الماضية.

كيت ميدلتون

ظهرت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، على غلاف مجلة الموضة فوج "Vogue " في الذكرى المئوية للنسخة البريطانية عام 2016، لتسير على خطى الأميرة الراحلة ديانا والدة زوجها الأمير ويليام.

التقط المصور البريطاني جوش أولينز، صورة الغلاف لكيت وهي مبتسمة في خلاء ريفي، وهي ترتدي قبعة خضراء وسترة بنية وبلوزة بيضاء.

الأمير هاري

في عام 2011، ظهر الأمير هاري على غلاف مجلة جي كيو " GQ" للترويج لحملته الخيرية "السير مع الجرحى"، وكان في ذلك الوقت على وشك المغادرة إلى النرويج للتدريب مع مجموعة من الجنود الجرحى.

وقال الأمير هاري في لقائه مع المجلة، " ستزيد هذه الحملة من الوعي بدور الجنود الجرحى، ومساعدتهم من أجل إعادة التأهيل، وتخفيف الجراح والندوب جسديًا وعاطفيًا".

الأميرة يوجين

بمناسبة احتفال الأميرة يوجين بعيد ميلادها الـ 18 في عام 2008، ظهرت الابنة الصغرى للأمير أندرو دوق يورك وزوجته سارة فيرغسون على غلاف مجلة المجتمع تاتلر " Tatler".

وتحدثت الأميرة يوجين في هذه المقابلة الصحفية عن إجراء عملية جراحية كبرى لتصحيح حالة العمود الفقري.

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الأميرة ديانا

طلت الأميرة الراحلة ديانا عدة مرات على غلاف مجلة فوج " Vogue"، وكان أول ظهور لها في عام 1981، قبل زواجها من الأمير تشارلز، وبعدها بعشر سنوات أسرت العالم بقصة شعرها القصيرة.

زارا تيندال

ظهرت زارا تيندال حفيدة الملكة إليزابيث الثانية، على غلاف مجلة Hello"" بعد شهر من زواجها بلاعب الرجبي مايك تيندال، وتحدثت عن حفل زفافها، ولماذا أجلت شهر العسل الخاص بها؟.

الأميرة آن

بالرغم عدم اهتمام الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث الثانية، بالموضة إلا أنها كانت أول عضو بارز في العائلة المالكة البريطانية يظهر على غلاف مجلة فوج " Vogue"، إذ قامت بجلسة تصوير رائعة للاحتفال بعيد ميلادها الـ 21 في عام 1971، وبعد ذلك بعامين، ظهرت مرة أخرى بعد الإعلان عن خطبتها إلى الكابتن مارك فيليبس.

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