237 وفاة وأكثر من 16 ألف إصابة بكورونا في إسرائيل

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ساعات الليلة الماضية ما رفع عدد المصابين إلى 16268.



وتم تسجيل حالتي وفاة خلال ساعات الليل ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 237 حالة.

وقالت الصحة الإسرائيلية إن 89 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة و56 بحالة متوسطة، فيما يعيش 66 من المصابين على أجهزة التنفس.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن 10223 من إجمالي عدد المصابين تماثلوا للشفاء.

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وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت الإثنين من القيود التي كانت فرضتها في مارس الماضي.

وصادقت الحكومة على سلسلة تسهيلات جديدة ضمن أنظمة الطوارئ والتي ستسمح باستمرار عودة النشاطات الاقتصادية في ظل كورونا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة مساء الإثنين: "في إطار التسهيلات، يجوز مغادرة البيوت لأي مسافة؛ حيث ينطبق نفس الشيء على زيارات الأهل، ولكن ما زال يتوجب الحفاظ على المسافة".

وأضاف: "الخميس سنفتح مراكز التسوق (المولات) والأسواق تحت القيود، لكن ونظرًا لعدم السيطرة على التجمهر في المطاعم فهي ستظل مغلقة، كما سيتم استئناف العملية التعليمية نهاية الشهر الجاري، وتتم دراسة إمكانية استئناف الرحلات الجوية".