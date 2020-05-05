6 أسرار علمية مذهلة عن صوم شهر رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد شهر رمضان المبارك فرصة لتجديد الطاقة النفسية والجسدية للإنسان، ووسيلة لتهذيب النفس والشعور بالراحة والطمأنينة طوال الشهر الفضيل.

وكشفت الدراسات العلمية حقائق مدهشة تحدث داخل جسم الإنسان بفضل الصوم، ما يساهم ويعزز البنية الجسدية لمواجهة الأمراض، بالإضافة إلى المساهمة في الحفاظ على صحة ونضارة البشرة والتقليل من نسبة الإصابة بالشيخوخة المبكرة.

في التقرير التالي، يرصد ”الخليج 365” 6 حقائق علمية مدهشة عن الصوم في شهر رمضان.