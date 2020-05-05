وفيات كورونا في فرنسا تتجاوز 25 ألفا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في فرنسا 25 ألفاً، الإثنين، لتصبح خامس دولة تصل إلى هذا الحد بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا.

وأظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في فرنسا زاد 306 حالات أو بنسبة 1.2%، ليصل الإجمالي إلى 25201 حالة، الإثنين، في أعلى معدل زيادة خلال 4 أيام، فيما ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 131863.