شكرا لقرائتكم خبر عن عزل منزلى وصيام.. ازاى تتغلب على العصبية الزيادة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "عصبية وقلق وتوتر طول اليوم"، يعانى بعض الأشخاص من العصبية الشديدة أثناء فترة الصيام نتيجة عدم القدرة على اتباع العادات التى كانوا يفعلونها يوميا، وقد تزداد العصبية أكثر مع العزل المنزلى وعدم الخروج من المنزل، لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح للتغلب على العصبية فى الصيام وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday

1:ممارسة رياضة التأمل وهى من أبرز الطرق التى تساعد على الاسترخاء وهدوء الاعصاب وتساعد على الحد من العصبية والتوتر الذى نواجهه أثناء فترة التأمل.

2:الكتابة، وجدت بعض الدراسات أن كتابة اليوميات أو أشكال الكتابة الأخرى تساعد على الحد من التوتر والقلق الذى يعانى منه الكثيرون.

3:النوم بعدد ساعات كافية ، من أبرز الطرق التى تساعد على الاسترخاء والهدوء وتحد من الشعور بالعصبية والتوتر طول اليوم.

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4:قلل من المشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من الكافيين لانها تؤثر على الجهاز العصبى وتسبب السهر.

5:الاكثار من تناول الاعشاب التى تساعد على هدوء الاعصاب والاسترخاء مثل البابونج والنعناع وغيرها من الاعشاب الغنية بالفيتامينات والعناصر التى تساعد على الاسترخاء.

6:تجنب مشاهدة الاخبار السيئة التى تؤثر على الحالة النفسية وتسبب التوتر والعصبية الشديد.

7:تجنب الجلوس لفترات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر لأنها تؤثر على الجهاز العصبى وتسبب التوتر والقلق.