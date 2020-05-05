إنفوجراف.. معلومة طبية رمضانية.. فوائد تناول فص الثوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” في سلسلة معلومة طبية رمضانية أبرز الفوائد الصحية الناتجة عن تناول فص من الثوم يوميا، ومنها: تقوية الجهاز المناعي، تنظيم ضغط الدم، تنشيط خلايا المخ وتقوية الذاكرة، وتقليل فرص الإصابة بالزهايمر، تنظيم الكولسترول، تحسن صحة الشعر والجلد، وذلك وفقا لموقع " Brightside".

معلومه طبيه 1ـ يقوى المناعة لأنه غنى بمضادات الأكسدة. 2ـ ينظم ضغط الدم ويحد من ارتفاعه Advertisements 3ـ يحمي القلب من الأمراض. 4ـ ينشط خلايا المخ ويقوي التركيز ويقلل فرص الإصابة بالزهايمر 5ـ تنظيم نسبة الكولسترول. 6ـ تقوية الشعر وصحة الجلد.

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