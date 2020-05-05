شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد يحصل عليها جسمك من تناول الثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثوم يعد من الأطعمة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وهناك العديد من الأقاويل حول الثوم، فنجد أن البعض ينصح بتناوله على الريق، والبعض يقول حبة منه وسط اليوم، ولكن في جميع الأحوال، هو من الأطعمة التي تمد الجسم بالعديد من الفوائد.

وخلال هذا التقرير سنعرف ماذا يحدث في جسمك عند تناول الثوم يوميا، وفقا لموقع " Brightside"، ومنها:

-يقوي الجهاز المناعي

أكد العلماء أن تناول الثوم يوميا يحميك من الإصابة بأمراض الشتاء، كنزلات البرد أو الانفلونزا، وأيضا يقلل من فرص الإصابة بالأمراض الفيروسية، لأنه يعمل علي تقوية الجهاز المناعي، ويحد من الإصابة بالأمراض المرتبطة، كما أن الثوم يحتوي علي العديد من الفيتامينات والزيوت المفيدة والأحماض الأمنية الهامة للجسم.



الثوم يقوي المناعة

-تنظيم ضغط الدم

إذا كنت من مرضي ارتفاع ضغط الدم، فعليك إضافة الثوم إلي نظامك الغذائي، فهو يعمل علي توسيع الأوعية الدموية ويقلل من فرص ارتفاع ضغط الدم، كما أن تناول الثوم يساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بمشاكل في القلب المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، ولعلاج ارتفاع ضغط الدم تناول 4 فصوص من الثوم يوميا.



تنظيم ضغط الدم

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-تنظيم نسبة الكولسترول في الجسم

يقلل الثوم من مستوى الكوليسترول "الضار" في الدم بنسبة 10-15٪، ولذا فتناولك له ينخفض ​​خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية .

-تنشيط خلايا المخ

يحتوي الثوم علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهذا الأمر يجعله من الأطعمة الجيدة في تنشيط خلايا المخ، وزيادة القدرة علي التركيز، والحفاظ علي شباب المخ، وتقليل فرص الإصابة بالزهايمر، وتحسين الذاكرة.



الثوم وتنشييط المخ

-يتصبح أقوي ولديك قدرة علي التحمل

يجعل الثوم القلب والعضلات يعملان بشكل أكثر فعالية، فقديما كان إطعام الرياضيين الأولمبيين بالثوم ، مما جعلهم يركضون بشكل أفضل من منافسيهم، ثبت أن الثوم يساهم بشكل كبير في تقليل الشعور بالتعب والإرهاق.



الثوم

-تحسن صحة الشعر والجلد

بالنسبة لصحة الشعر فالثوم يعزز نمو الشعر ويجعله أطول وأكثر سمكًا، أما للبشرة، فتمتلك الخلايا الليفية أي الخلايا المسؤولة عن تجديد الجلد رد فعل إيجابي تجاه الثوم.