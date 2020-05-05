شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك لو تناولت الماء بالليمون يوميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الليمون يعد من الفواكه الغنية بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية الأخري، فهو من الأطعمة الهامة لجسم الإنسان، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز الفوائد الصحية التي تحل على الجسم إذا تناول الماء بالليمون يوميا ، وذلك وفقا لموقع " Bright Side "، ومنها:

-يحافظ على صحة الجهاز الهضمي

الليمون مصدر مهم لألياف البكتين الضرورية لصحة القولون، فإن تناولك لكوبً من ماء بالليمون الدافئ يوميا يحفاظ على صحة جهازك الهضمي، ويخلصك من السموم المتراكمة في الجسم.

-ترطيب الجسم

عند التعرض للإصابة بالجفاف، ينصح بتناول كوبا من الماء المضاف إليه شرائح الليمون، وتناوله بشكل مستمر، فهذه النصيحة تساعد علي ترطيب الجسم، وتقليل فرص الإصابة بالجفاف مرة أخري.

-الحفاظ علي صحة العين

يحتوي الليمون علي فيتامين سي ومضادات الأكسدة، هذه العناصر الغذائية الهامة للحفاظ علي صحة العين، والحد من الإصابة بأي مشاكل مرتبطة بها.

-الحفاظ علي صحة البشرة

الليمون يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا تناول الليمون المضاف إليه الماء يعد من الحيل الجيدة في تقليل ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، وأيضا ستحصل علي بشرة أكثر نوعة، والقضاء علي السموم.

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-الحفاظ علي صحة الكبد

تناول الماء بالليمون يعد من الحيل الجيدة في التخلص من السموم المتراكمة في الكبد، وأيضا تعمل علي تنشيط خلايا الكبد، والحفاظ عليها وعلى صحتها.

-الحفاظ علي صحة أعضاء الجسم

يحتوي الليمون علي نسبة عالية من البوتاسيوم، ولذا تناولك المستمر لهذا المشروب يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة القلب، والمخ، والكلي والعضلات، كما أن تناولك لهذا المشورب يوميا يقلل فرص إصابتك بنزلات البرد.

-يقوي الجهاز المناعي

يحتوي الليمون علي نسبة عالية من فيتامين سي، وهذا الفيتامين هو المدافع ضد الإصابة بأي التهابات فيروسية، أو التعرض لضعف في الجهاز المناعي.

-يساعد في التخلص من الوزن الزائد

الليمون يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، التي تساهم بشكل كبير في تقليل الرغبة في تناول الطعام، أي عدم تقليل الشعور بالجوع، ولذا فهو خيارا جيدا للراغبين في التخلص من الوزن الزائد.

-يزيد الشعور بالطاقة والحيوية

استبدل فنجان القهوة الخاص بك في الصيام بكون من الماء بالليمون، وستلاحظ الفرق بعد مرور أسبوعين فقط، فستصبح أكثر نشاطا وحيوية، وانتعاش، ويزداد لديك التركيز.