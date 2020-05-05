وفيات كورونا في العالم ترتفع إلى 250 ألفا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفعت إلى أكثر من 250 ألف شخص، بزيادة قدرها أكثر من 100 ألف شخص منذ 17 نيسان/أبريل الماضي.

وبحسب بيانات الجامعة، ظلت الولايات المتحدة في الصدارة بوفيات بلغ عددها 68 ألفا و689 شخصا، أي الضعف تقريبا منذ 17 نيسان/أبريل الماضي، ثم إيطاليا عند 29 ألفا و79 شخصا، وبريطانيا عند 28 ألفا و809 أشخاص، وفرنسا عند 25 ألفا و204 أشخاص.

وسجلت الصين، التي شهدت أول موجة تفشٍ للفيروس أواخر 2019، 4637 وفاة، رغم أن خبراء في مجال الصحة يشككون في مصداقية الأرقام الصادرة عن بكين.

وهناك أكثر من ثلاثة ملايين و578 ألف حالة إصابة بالفيروس عالميا، ونحو 33% من تلك الحالات في الولايات المتحدة، حسب جامعة جونز هوبكنز.

وتم الإبلاغ عن أول إصابات بالفيروس المميت في مدينة ووهان الصينية، وفي 11 آذار/مارس الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كوفيد-19 يشكل جائحة عالمية.