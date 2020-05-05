الصين تسجل حالة إصابة وافدة ولا وفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، الثلاثاء، عن تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 الساعة الماضية، انخفاضا من ثلاث إصابات في اليوم السابق.

وأشارت اللجنة إلى أن حالة الإصابة الجديدة وافدة، ليرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 82881 ويظل عدد الوفيات مستقرا عند 4633.

ولفتت اللجنة إلى تسجيل 15 حالة إصابة من دون أعراض ارتفاعا من حالتين في اليوم السابق.

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والسبت الماضي، خفضت مقاطعة هوبي، وسط الصين، مستوى الطوارئ في أحدث خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وهوبي هي آخر مقاطعة صينية تخفض مستوى الطوارئ، وهو ما يعد إنجازا كبيرا في مكافحة الصين لجائحة كورونا.

ويعتقد أن الفيروس نشأ في سوق لبيع الحيوانات البرية في ووهان عاصمة الإقليم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.